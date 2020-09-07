Помощник Али Инсанова арестован на 30 суток
Министерство внутренних дел внесло ясность по поводу информации о том, что член правления партии «Право и справедливость», помощник председателя партии – бывшего министра здравоохранения Али Инсанова Рашад Аббаслы был похищен.
Как сказал haqqin.az начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, не имеет никакого значения, чьим помощником, членом какой партии является человек, нарушивший общественный порядок.
«За действия, направленные на нарушение общественного порядка, Рашад Аббаслы был задержан сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района. Материалы дела направлены в суд.
Решением Бинагадинского районного суда Рашад Аббаслы был арестован на 30 суток.
Информация о том, что он якобы был задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и подвергнут пыткам, не соответствует действительности», - сказал Эхсан Захидов.