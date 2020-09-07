TamKart - карта, доступная для всех

Ранее для получения карты требовалось наличие официального места работы, так как для желающего стать владельцем TamKart открывалась кредитная линия. Упрощение условий получения продукта позволяет каждому стать пользователем TamKart, при этом, получив возможность пополнять карточный счет, совершать безналичные платежи и получать кэшбэк.

Международный банк Азербайджана упростил условия получения TamKart. Теперь каждый желающий может приобрести продукт TamKart Debit для использования в дебетовом режиме.

Основным преимуществом TamKart является получение кэшбэка. При совершении платежа с помощью этих карт в конце месяца на карточный счет возвращается определенный процент со всех потраченных денег. Благодаря программе QayğıCash МБА при совершении покупок в партнерских пунктах продаж дополнительный кэшбэк возвращается на карточный счет пользователя мгновенно.

Продукты TamKart Debit доступны клиентам в четырёх видах карт: VISA TamKart Classic, VISA TamKart Standard, TamKart Gold (VISA/MC), TamKart Platinum (VISA/MC) и TamKart Premium (VISA/MC). На лицевой стороне TamKart отображены данные дебетовой карты, а на оборотной - информация о кредитной карте. Карта действительна в течение пяти лет, TamKart Premium - в течение трех лет.

Основные преимущества TamKart Debit:

- TamKart Classic / TamKart Standard - цена 20 AZN, кэшбэк 1%

- TamKart Gold - цена 50 AZN, кэшбэк 1%

- TamKart Platinum - цена 100 AZN, кэшбэк 1,5%

- TamKart Premium - цена 300 AZN, кэшбэк 1,5%

Немаловажно, что за обналичивание и услугу SMS-уведомлений комиссия не взимается. Ко всему прочему TamKart Platinum и Premium предоставляют возможность использования следующих услуг: Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и другие.

Получить более подробную информацию о продукте и заказать карту онлайн можно здесь.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.