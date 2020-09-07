Более десяти миллионов туристов посетили Турцию за восемь месяцев

Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день мы перешли цифру в десять миллионов гостей. До конца года ее увеличим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Как ранее заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.

По данным Министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).