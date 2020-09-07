Сотрудники «Азеригаз» будут реже стучаться к вам в дверь

Так, газовые счетчики с истекшим сроком эксплуатации, а также у которых приближается срок проверки (раз в пять лет), вне зависимости от того, являются они механико-электронными или типа смарт-карт, в большинстве своем заменяются на механико-электронные счетчики.

ПО «Азеригаз» планирует реализацию нового проекта для обеспечения эффективности работы по управлению газовыми счетчиками, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз».

Для считывания данных с этих счетчиков привлекается значительное число контролеров. Поэтому для повышения эффективности работы принято решение установить на механико-электронные счетчики, имеющиеся в пользовании абонентов, специальные устройства онлайн-контроля.

Эти устройства, работающие на радиоволнах, позволяют считывать данные со счетчика на расстоянии и в течение нескольких минут отправить их на центральную базу. Механико-электронные счетчики продолжают выполнять свои функции в прежнем режиме. Существует несколько моделей этих устройств.

Некоторые из них также позволяют закрывать клапан счетчика механико-электронного типа должника-абонента дистанционным управлением без физического вмешательства.

Таким образом, большое количество сотрудников не будет задействовано в снятии показаний счетчиков, они будут эффективно использованы при выполнении других важных работ. При этом, учитывая, что счетчики типа смарт-карт в многоэтажных домах могут быть заменены счетчиками механико-электронного типа по окончании периодической проверки, в этом случае беспокойство абонента, вызываемое стуком в дверь, будет минимизировано.

В другом случае устройства онлайн-мониторинга обеспечат постоянное снятие показаний с механико-электронных счетчиков в конце года. Таким образом, можно положить конец недовольству абонентов, так как считывание проводится в первую декаду января каждого нового года в связи с расчетом лимита скидки. Другими словами, есть возможность настроить период переключения лимитов одновременно как на счетчиках типа смарт-карты, так и на счетчиках механико-электронного типа 31 декабря каждого года.

В настоящее время ведется соответствующая документационная работа и начаты переговоры с производителями этих устройств. На начальном этапе планируется опробовать новые объекты в многоэтажных домах, построенных жилищными кооперативами.