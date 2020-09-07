На востоке Турции начался десятый этап операции «Молния» фото
В Турции в восточной провинции Ван начался десятый этап антитеррористической операции «Молния» (Yıldırım), сообщает Министерство внутренних дел Турции.
В операции принимают участие 1 040 сотрудников полиции и жандармерии.
В ведомстве отметили, что в рамках различных этапов операции «Молния» (Yıldırım) до сегодняшнего дня нейтрализованы 46 боевиков ПКК.
Целью операции является выявление и уничтожение террористов на востоке и юго-востоке страны.