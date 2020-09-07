В Грузии считают, что Саакашвили не сможет стать премьером

Население не верит заявлениям экс-президента Михаила Саакашвили, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена правления, заявили д епутаты парламента Грузии, отметив, что он не сможет стать премьер-министром по итогам осенних парламентских выборов, передает РИА Новости.

Накануне Михаил Саакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны, если победит на парламентских выборах, и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота". Выборы пройдут 31 октября.

"В заявления в связи с тем, что он обо всем сожалеет, мало кто верит",- заявил председатель комитета парламента по экономической политике Роман Какулия. Независимый депутат Бека Нацвлишвили считает, что "Михаил Саакашвили никогда не сможет стать премьером Грузии": "Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит".