Скончался бывший глава Нахчывана

Как стало известно haqqin.az, Намик Гасанов скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Намик Гасанов был избран на должность председателя Верховного Меджлиса НАР в 1994 году и возглавлял Автономную Республику до июля 1995 года.

В июле 1995 года он был назначен на должность заместителя министра труда и социальной защиты населения и занимал ее до 2000 года.

Редакция haqqin.az приносит соболезнования семье Намика Гасанова.