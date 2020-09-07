Испания лидирует в Евросоюзе по числу зараженных COVID-19

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в Испании достигло 525 549, по данным минздрава страны. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

Таким образом, Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений, говорится в публикации.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил, что Испания собирается закупить три миллиона доз вакцины, которая разрабатывается в медицинском университете Оксфорда - если она успешно пройдет последний этап клинических испытаний.

За предыдущую неделю в Испании ежедневно регистрировали 3-4 тыс. новых заражений, это меньше, чем с 18 по 28 августа.