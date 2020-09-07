Футбольная «война» между Норвегией и Азербайджаном побеждают скандинавы?
Правительство Норвегии отказало УЕФА в возможности сделать исключение для футбольного клуба «Мольде», который является соперником «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Волею жребия матч должен пройти в Баку 15 или 16 сентября. Но «Мольде» отказывается приезжать в Азербайджан, ссылаясь на карантинные правила в Норвегии. Согласно этим правилам, если граждане Норвегии выезжают за пределы Шенгенской зоны, то по возвращении они обязательно должны отсидеть на 10-дневном карантине. Это означает, что «Мольде» после приезда из Азербайджана должен пропустить два матча национального чемпионата, а если обыграет «Карабах», то и первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Казалось бы, это проблемы норвежцев, и пусть они сами их у себя решают. Но нет. К сожалению, УЕФА внес в обновившийся в период пандемии регламент пункт, по которому, если клуб вовремя уведомил о государственных ограничениях в своей стране, и если эти ограничения не позволяют команде отправиться в ту или иную поездку, то матч должен пройти на нейтральной территории. А именно в том европейском государстве, куда гости могут без проблем поехать и вернуться.
«Мольде» ухватился за этот пункт, который, понятное дело, повышает шансы норвежцев на победу над «Карабахом».
Агдамский клуб и АФФА в обсуждениях с УЕФА попытались объяснить, что возможный перенос игры на нейтральную территорию стал бы не совсем справедливым решением. Ведь в случае переноса уже пострадает «Карабах». Как минимум из-за того, что клубу в это непростое время придется в оперативном порядке заниматься получением шенгенских виз для футболистов и организацией матча на чужой территории.
УЕФА, услышав доводы азербайджанской стороны, направил письмо правительству Норвегии с просьбой сделать исключение для футболистов «Мольде». Но сегодня стало известно, что в Норвегии ответили отказом на просьбу УЕФА. И, по мнению норвежцев, это означает, что уж теперь игра «Карабах» - «Мольде» точно должна состояться на нейтральном поле.
В качестве нейтральных территорий УЕФА изначально выбрал четыре страны - Польшу, Кипр, Грецию и Венгрию. Именно Венгрия является приоритетным вариантом для «Карабаха», пишут норвежские СМИ.
Итак, остается дождаться окончательного решения УЕФА. Нет сомнений, что «Мольде» сделал все, чтобы не приезжать в Баку. На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова шансы норвежцев на прохождение в раунд плей-офф были бы не очень высоки. Но в норвежском клубе уцепились за абзац в регламенте УЕФА, а правительство Норвегии, разумеется, помогло своему клубу в этой маленькой футбольной «войне».
Однако, в любом случае, если даже УЕФА перенесет игру на нейтральную территорию, хочется верить, что «Карабах» и там докажет, что он сильнее чемпиона Норвегии. Сложности и не совсем джентльменское поведение норвежцев должны только разозлить нашу команду.