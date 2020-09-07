Волею жребия матч должен пройти в Баку 15 или 16 сентября. Но «Мольде» отказывается приезжать в Азербайджан, ссылаясь на карантинные правила в Норвегии. Согласно этим правилам, если граждане Норвегии выезжают за пределы Шенгенской зоны, то по возвращении они обязательно должны отсидеть на 10-дневном карантине. Это означает, что «Мольде» после приезда из Азербайджана должен пропустить два матча национального чемпионата, а если обыграет «Карабах», то и первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Казалось бы, это проблемы норвежцев, и пусть они сами их у себя решают. Но нет. К сожалению, УЕФА внес в обновившийся в период пандемии регламент пункт, по которому, если клуб вовремя уведомил о государственных ограничениях в своей стране, и если эти ограничения не позволяют команде отправиться в ту или иную поездку, то матч должен пройти на нейтральной территории. А именно в том европейском государстве, куда гости могут без проблем поехать и вернуться.

«Мольде» ухватился за этот пункт, который, понятное дело, повышает шансы норвежцев на победу над «Карабахом».

Агдамский клуб и АФФА в обсуждениях с УЕФА попытались объяснить, что возможный перенос игры на нейтральную территорию стал бы не совсем справедливым решением. Ведь в случае переноса уже пострадает «Карабах». Как минимум из-за того, что клубу в это непростое время придется в оперативном порядке заниматься получением шенгенских виз для футболистов и организацией матча на чужой территории.