Лукашенко заявил, что пересидел в кресле президента

Александр Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко, передает ТАСС.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов»», - рассказал Рожков.