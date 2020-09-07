Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» приступило к работам по реставрации и консервации караван-сарая «Мултани», построенного в XIV веке.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Управления, на сегодняшний день в Ичеришехер сохранилось четыре караван-сарая. Это караван-сарай «Кичик» (или караван-сарай «Хан»), Двухэтажный караван-сарай, караван-сараи «Бухара» и «Мултани». Веками купцы и путешественники из разных стран жили отдельными караван-сараями. Караван-сарай «Мултани», сохранившийся в историческом центре Баку, Ичеришехер, является одним из них.

Этот памятник XIV века был возведен над еще более старой постройкой. С целью сохранения исторического облика этого памятника реставрационно-консервационные работы будут проводиться по заказу Управления австрийской компанией Atelier Erich Pummer, специализирующейся на реставрации исторических памятников и имеющей опыт работы в Азербайджане.

В частности, за последние 10 лет эта компания, используя самые современные технологии, осуществила реставрацию Девичьей башни, Дворца Ширваншахов, мечети Бейлер, Крепостных ворот («Шемахинских», или Парных ворот) и т.д.

Реставрацию караван-сарая «Мултани» планируется завершить до конца 2022 года.