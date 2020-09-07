В ходе оперативных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся реализацией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны ранее судимый Эльман Бабаев и его знакомая Анара Агаева, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В ходе личного досмотра у Эльмана Бабаева было обнаружено и изъято около двух граммов героина и один грамм метамфетамина, а при обыске в их совместной квартире - 2 кг 460 г героина и 940 г метамфетамина.

В ходе расследования выяснилось, что в Сумгаите задержанные организовали реализацию наркотических средств в крупном размере, ввезенных на территорию Азербайджана контрабандным путем по поручению неустановленного следствием иностранного гражданина, которого предположительно зовут Мухаммедом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, указанные лица задержаны и переданы следствию.

Продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.