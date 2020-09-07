Глава МИД Турции обратился к своему коллеге из Конго по-русски

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо по-русски, передает РИА новости.

Гакоссо находится в Турции с рабочим визитом.

"Спасибо большое", - по-русски сказал Чавушоглу, обращаясь к Гакоссо после окончания их совместной пресс-конференции.

Ранее Чавушоглу заявлял, что довел свое знание русского языка до такого уровня, что он может шутить по-русски при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Гакоссо в 1983 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности "Журналистика", после чего стал успешным политиком в своей стране, где в разные годы занимал высокие должности.