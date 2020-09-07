Власти решили проверить фонд саудовского кронпринца

Financial Times в правительстве Саудовской Аравии сообщили, что проверка благотворительного фонда MiSK была объявлена после того, как Министерство юстиции США упомянуло якобы именно этот фонд в своем прошлогоднем иске против двух экс-сотрудников Twitter и еще одного человека, обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. В иске утверждалось, что некий саудовский чиновник, глава благотворительного фонда, контролируемого членом саудовской королевской семьи, заплатил одному из ответчиков не менее $300 тыс., чтобы тот собирал в Twitter личную информацию о двух лицах, критикующих власти Саудовской Аравии, пишет Коммерсант.

Кроме того, в прошлом месяце фонд MiSK, его бывший генеральный секретарь Бадер аль-Асакер и сам наследный принц Мухаммед бен Салман стали ответчиками по иску бывшего сотрудника саудовской разведки Саада аль-Джабри. Истец заявил, что саудовские власти якобы пытались его убить на территории США и Канады.

По словам источника Financial Times, именно эти два иска стали поводом для проведения тщательной проверки в отношении фонда.

MiSK, учрежденный наследным принцем в 2011 году для поддержки саудовской молодежи, пользуется широким влиянием в мире и поддерживает партнерские отношения со многими международными структурами.