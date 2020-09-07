Украина отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса

Украина не станет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, она предпочтет производителей из Евросоюза и США. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, Киев ведет предметный диалог с ЕС и очень тесный с Соединенными Штатами относительно получения вакцины от COVID-19.

«И когда я говорю «диалог» — это означает, что уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», — сказал украинский министр.