Кредит наличными или BirKart посредством видеозвонка

Kapital Bank впервые в стране в соответствии с требованиями времени представляет услугу получения кредита наличными или карту рассрочки BirKart не приходя в филиалы банка, посредством видеозвонка. Все, кто старше 18 лет и имеет официальный доход, могут заказать кредит наличными или BirKart через сайты www.birkart.az и www.kapitalbank.az, приложение WhatsApp (+994 51 250 99 99) и другие онлайн-методы.

Затем документы подписываются, связавшись с банком через специально разработанную цифровую платформу и выполнив процесс оформления кредита наличными или BirKart.

На последнем этапе сумма кредита зачисляется на платежную карту. А для желающих получить BirKart карта активируется в мобильном приложении BirBank, и клиент может использовать карту для интернет, NFC, QR-кода и других платежей.

Следует отметить, что Kapital Bank предлагает потребительский кредит наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. А BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кэшбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico. В целом по стране функционируют около 7 500 точек партнерской сети BirKart, и их количество беспрерывно растет.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.