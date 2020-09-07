Посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра вызвали на беседу в МИД России, сообщили РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. В дипмиссии уточнили, что встреча пройдет в среду.

Ранее о том, что посла ждут на Смоленской площади в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва ожидает от Берлина все имеющиеся данные: результаты лабораторных исследований Бундесвера, а также "некие свидетельства", которые есть у МИД ФРГ. Поведение германской стороны Захарова назвала "блефом", нацеленным на обслуживание "грязной политической возни".