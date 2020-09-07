Прокуратура об убийстве известного гитариста в Баку
В правоохранительные органы поступила информация о том, что 8 сентября примерно в 12:00 на территории Низаминского района столицы Нофель Сулейманлы от полученных ранений умер в своем доме.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Низаминского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия.
По факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности).
В ходе расследования было установлено, что в этот день около 12:00 Шовгу Сулейманлы (2003 г.р.) разбирал на кухне дома ружье марки Escot, принадлежащее его отцу Нофелю Сулейманлы. Вынимая патроны из ствола, Ш.Сулейманлы по неосторожности открыл огонь и ранил стоявшего на балконе отца в спину. Н.Сулейманлы скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.