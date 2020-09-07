Европейский суд отклонил иск Армении по делу Рамиля Сафарова официоз
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил очередной иск Армении к азербайджанскому офицеру Рамилю Сафарову, сообщает haqqin.az.
Иск двух заявителей – деда убитого в Будапеште армянского офицера Гургена Маркаряна Самвела Миносяна и Айка Мукучяна против Азербайджана и Венгрии не был удовлетворен.
Страсбургский суд отклонил утверждения о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный шаг Рамиля.
В другом решении суда указывалось, что в экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, и иски против Венгрии также были отклонены.
Адвокаты истцов Сирануш Саакян и Левон Горян заявили, что обжалуют решение в Большой палате Европейского суда по правам человека.
Напомним, что Рамиль Сафаров в 2004 году был направлен на трёхмесячные курсы английского языка, которые проводились в рамках программ НАТО в Будапеште. За двадцать дней до завершения курсов он убил армянского военнослужащего Гургена Маркаряна из-за оскорбления им азербайджанского флага. 13 апреля 2006 года решением Будапештского городского суда он был приговорен к пожизненному заключению.
В 2012 году Рамиль Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан и помилован президентом Ильхамом Алиевым.