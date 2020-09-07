Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил очередной иск Армении к азербайджанскому офицеру Рамилю Сафарову, сообщает haqqin.az.

Иск двух заявителей – деда убитого в Будапеште армянского офицера Гургена Маркаряна Самвела Миносяна и Айка Мукучяна против Азербайджана и Венгрии не был удовлетворен.

Страсбургский суд отклонил утверждения о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный шаг Рамиля.

В другом решении суда указывалось, что в экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, и иски против Венгрии также были отклонены.