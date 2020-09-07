Лукашенко о возможности повторения белорусского сценария в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко, передает РИА Новости.

"Лукашенко о белорусских протестах: Не думайте, что подобное не может произойти в России", - цитирует журналист президента в своем Telegram-канале.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции.