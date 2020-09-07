Мафиози из "Коза ностры" откусил палец тюремщику

Как сообщает издание, инцидент произошел 17 июня в римской тюрьме Ребиббья. Шестидесятилетний мафиози Джузеппе Фанара, приговоренный к пожизненному заключению, напал на семерых надзирателей, когда пришел в ярость после проверки в его камере.

Он набросился на одного из сотрудников и схватил его за шею. Оба упали на землю, Фанара ударил тюремщика по лицу. В процессе драки он укусил надзирателя за руку, лишив его мизинца правой руки. А затем набросился на остальных шестерых сотрудников тюрьмы. Им потребовалось несколько часов, чтобы успокоить мафиози.

Палец так и не нашли. Поэтому следователи пришли к выводу, что преступник его проглотил.

После инцидента было принято решение перевести его из Ребиббьи в тюрьму особо строгого режима в городе Сассари на острове Сардиния.