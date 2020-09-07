Один из возмутителей спокойствия в Европе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова вышел на арену противостояния с Евросоюзом. Он пригрозил разрывом соглашения с ЕС, что ставит под вопрос продолжение переговоров между двумя сторонами о режиме свободной торговли.

Сегодня в Лондоне начинается восьмой уже по счету раунд переговоров о будущем отношений ЕС с Великобританией. Различие позиций огромно и спустя многие месяцы переговоров трудно говорить о бих сближении. Но все может быть еще хуже, прогнозирует The Financial Times.

«Борис Джонсон должен в среду представить новый правовой акт, который перечеркнет часть определений в ранее подписанном, ратифицированном и соглашении о выходе Великобритании из ЕС. Он должен был изменить, в частности, постановление протокола о Северной Ирландии».

Соглашение о «разводе» предусматривало фактическое возведение таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией для того, чтобы такая граница не возникла между Ирландской Республикой, являющейся частью Евросоюза и Северной Ирландией.

Для ЕС это очень важно, так как есть всеобщее убеждение, что возникновение таких физических барьеров могло бы угрожать неокрепшему мирному процессу на Ирландском острове.

В то же время Лондон собирается настаивать на изменении соглашения, что привело бы к нарушению международного права.

Британский закон, касающийся внутреннего рынка, имеет целью обеспечение текущего функционирования торговли между Англией, Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из монолитного рынка ЕС и таможенного союза к концу этого года.

По данным Financial Times, некоторые пункты в договоре фактически заменяют части так называемого протокола о Северной Ирландии. Он предусматривает, что Великобритания должна информировать Брюссель о всех решениях, касающихся программы помощи государствам, которые могли бы повлиять на рынок товаров в Северной Ирландии, и обязывать тамошние предпринимательские общества предоставлять таможенные документы при отправке товаров в остальные части Королевства.

В то же время, предложенный закон о внутреннем рынке принуждал бы суды Великобритании к соблюдению буквы нового британского закона, а не соглашения с ЕС. Это ослабило бы «ирландский протокол» в области вмешательства в политику «помощи государства» в Великобритании. И ликвидировал бы таможенную регистрацию между Северной Ирландией и остальной Великобританией.