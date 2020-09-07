Борис Джонсон угрожает Евросоюзу разрывом. Кто кого? наш обзор
Один из возмутителей спокойствия в Европе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова вышел на арену противостояния с Евросоюзом. Он пригрозил разрывом соглашения с ЕС, что ставит под вопрос продолжение переговоров между двумя сторонами о режиме свободной торговли.
Сегодня в Лондоне начинается восьмой уже по счету раунд переговоров о будущем отношений ЕС с Великобританией. Различие позиций огромно и спустя многие месяцы переговоров трудно говорить о бих сближении. Но все может быть еще хуже, прогнозирует The Financial Times.
«Борис Джонсон должен в среду представить новый правовой акт, который перечеркнет часть определений в ранее подписанном, ратифицированном и соглашении о выходе Великобритании из ЕС. Он должен был изменить, в частности, постановление протокола о Северной Ирландии».
Соглашение о «разводе» предусматривало фактическое возведение таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией для того, чтобы такая граница не возникла между Ирландской Республикой, являющейся частью Евросоюза и Северной Ирландией.
Для ЕС это очень важно, так как есть всеобщее убеждение, что возникновение таких физических барьеров могло бы угрожать неокрепшему мирному процессу на Ирландском острове.
В то же время Лондон собирается настаивать на изменении соглашения, что привело бы к нарушению международного права.
Британский закон, касающийся внутреннего рынка, имеет целью обеспечение текущего функционирования торговли между Англией, Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из монолитного рынка ЕС и таможенного союза к концу этого года.
По данным Financial Times, некоторые пункты в договоре фактически заменяют части так называемого протокола о Северной Ирландии. Он предусматривает, что Великобритания должна информировать Брюссель о всех решениях, касающихся программы помощи государствам, которые могли бы повлиять на рынок товаров в Северной Ирландии, и обязывать тамошние предпринимательские общества предоставлять таможенные документы при отправке товаров в остальные части Королевства.
В то же время, предложенный закон о внутреннем рынке принуждал бы суды Великобритании к соблюдению буквы нового британского закона, а не соглашения с ЕС. Это ослабило бы «ирландский протокол» в области вмешательства в политику «помощи государства» в Великобритании. И ликвидировал бы таможенную регистрацию между Северной Ирландией и остальной Великобританией.
Кроме того, в Британии на осень запланировано принятие нового финансового закона, который мог бы заменить третью часть протокола о Северной Ирландии, охватывающий расчеты по таможенным счетам за товары, привезенные в регион. Все это - к великой радости сторонников жесткого Brexit, которые считали ирландский протокол предательством национальных интересов, так как обязывали бы Великобританию следовать применению европейского права и, в определенном вопросе — помощи государства — принуждал бы к признанию верховенства Конституционного суда ЕС.
Такое предложение Джонсона означает, что Лондон фактически перестал верить в возможность заключения выгодного соглашения с ЕС о свободной торговле и идет в направлении модели без договоренностей, то есть с пошлинами, пограничным контролем, торговыми барьерами уже с 1 января 2021 года. Если сейчас закон, перечеркивающий часть ключевых пунктов соглашения о выходе из ЕС, будет в Лондоне принят, то Брюссель может покинуть переговорный процесс.
О том, насколько важно происходящее, свидетельствует высказывание главы Европейской комиссии, обычно не комментирующей утечки в прессе.
- Надеюсь, что британское правительство внедрит соглашение о выходе, обязательства, вытекающие из международного права и предварительное условие для дальнейшего партнерства. Протокол вопроса Ирландии/Северной Ирландии имеет базовое значение для защиты мира и стабильности на острове и интеграции общего рынка, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
«Горячий вопрос» был затронут и на ежедневном брифинге Еврокомиссии.
Пресс-секретарь Даниэль Ферри подчеркнул, что введение в действие соглашения о выходе вместе с протоколом о Северной Ирландии является предварительным условием соглашения о будущих отношениях между сторонами.
Таким образом, похоже, что никто не хочет уступать в противостоянии между континентальной Европой и Туманным Альбионом.
Поясним, что такое соглашение о Brexit. Оно содержит три ключевых пункта.
Первое: защита прав граждан Великобритании и граждан ЕС, проживающих на островах. Второе: финансовые обязательства Великобритании для урегулирования выхода из союза. Третье: особые отношения между Ирландией и Северной Ирландией, которые должны предотвратить возникновение физической границы на Ирландском острове. Эти условия должны сохраняться до момента начала переговоров по договору о будущих взаимоотношениях между Великобританией и ЕС.
В основе договоренностей было то, что условия будут настолько дружественные, что особое урегулирование не будет необходимо. Их существование было бы страховкой для Ирландии, защищающей ее от британского шантажа.
Однако, как видно, у Бориса Джонсона другие виды на самостоятельное плавание после отчаливания от Евросоюза. Премьер идет пока что по пути выкручивания рук. Вряд ли Брюссель воспримет такое поведение с удовлетворением.