Войны США привели к 37 миллионам беженцев

По меньшей мере 37 млн человек в различных странах мира были вынуждены покинуть свои дома в результате объявленной США в 2001 году войны с международным терроризмом. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные Брауновского университета, расположенного в американском штате Род-Айленд.

В исследовательском проекте под названием "Цена войны" уточняется, что речь в докладе идет в основном о гражданских лицах, которые из-за крупномасштабных боевых действий с участием вооруженных сил США бежали из Афганистана, Ирака, Ливии, Филиппин, Йемена, Пакистана, Сомали и Сирии. При этом, как отмечается в 30-страничной публикации, с учетом менее крупных антитеррористических операций американских военнослужащих в Буркина-Фасо, Камеруне, Центрально-Африканской Республике, Чаде, Демократической Республике Конго, Мали и Нигере общее число вынужденно перемещенных лиц может достигать 59 млн человек.

Специалисты Брауновского университета подчеркнули, что около 25,3 млн человек, включая детей, родившихся от родителей-беженцев, впоследствии вернулись на родину. Некоторые из них оказались в родной стране в результате депортации из других государств.

"Наши данные свидетельствуют о том, что вторжение США в эти страны было ужасной катастрофой", - заключил один из авторов исследования профессор антропологии Американского университета в Вашингтоне Дэвид Вайн в интервью газете The New York Times.