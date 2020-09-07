В течение последней недели агентство проконсультировало более чем 100 компаний из Беларуси, которые серьезно рассматривают перенос своей деятельности в эту балтийскую страну.

Вчера директор LIAA Каспар Рожкалнс объявил о том, что 10 белорусских компаний выразили желание перенести свою деятельность в Латвию.

Несколько недель назад Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) опубликовало предложение, адресованное белорусским специалистам в сфере IT-технологий, переводить свои фирмы для работы на территории Латвии. В предложении содержались варианты переезда высококвалифицированных работников с семьями. И вот уже есть первая новость.

«Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии», - сообщил К. Рожкалнс.

Он добавил, что всерьез задумались о переезде в Латвию и крупные фирмы из сферы информационных и коммуникационных технологий.

LIAA и Управление по делам гражданства и миграции сформировали специальную команду, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают в себя т.н. стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза (ЕС), то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей. "Уже сейчас можно сказать, что белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. Оперативно сотрудничая с УДГМ, LIAA уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию", - сообщил директор агентства.

На днях в масс-медиа прозвучало заявление Микиты Микадо — сооснователя крупной белорусской платформы PandaDoc, которая оцифровывает документооборот многих компаний в Беларуси.

Сооснователь и председатель правления Микадо создал фонд для помощи сотрудникам правоохранительных органов страны, которые по моральным соображениям уйдут из системы после известных событий в Беларуси.

После арестов нескольких сотрудников PandaDoc глава компании, находящийся в Лос-Анджелесе М.Микадо, сообщил, что предпринимает действия по вывозу части своих сотрудников в Украину и Латвию и налаживанию деятельности компании оттуда.

Асимметричный ответ Латвии на угрозы Минска ввести санкции против стран Балтии и Польши может оказаться чувствительным не только для имиджа, но для экономики Беларуси, отобрав часть ее валютной выручки и налоговые поступления.