Глава администрации Алиева Самир Нуриев возглавил комиссию с новым составом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение об изменениях в распоряжении президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана» № 1792 от 19 февраля 2016 года, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденной первой частью вышеуказанного распоряжения, дается в следующей редакции:

«Председатель комиссии: Самир Нуриев – руководитель Администрации президента Азербайджана

Члены Комиссии:

Фуад Алескеров — помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана; Гюндуз Керимов — заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Азербайджана; Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджана; Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджана; Али Нагиев начальник Службы государственной безопасности Азербайджана; Аллахшукюр Пашазаде — шейх уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа; Ахлиман Амирасланов – депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению; Захид Орудж - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по правам человека; Фазиль Мустафа - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя комитета культуры; Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджана; Садагат Велиева – депутат Милли Меджлиса Азербайджана; Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей; Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член правления Совета печати Азербайджана; Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»; Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда «Хан Шушинский»; Мехрибан Велиева - директор лицея имени академика Зарифы Алиевой.

Секретарь Комиссии: Кямаля Исмайлова – заведующая сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана».

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.