Рамиза Мехтиева, Абульфаза Гараева, Саттара Мехбалыева и Малахат Ибрагимгызы вывели из комиссии

Как уже сообщал сегодня haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об изменениях в распоряжении президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана».

Согласно распоряжению главы государства, из состава Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана исключены бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, бывший министр культуры Абульфаз Гараев, глава Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев и депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы.