Китай впервые представил две вакцины от коронавируса

В минувшие выходные в Пекине прошла Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS), на которой сразу две китайские фармацевтические компании представили вакцины против COVID-19, сообщает Global Times.

Речь идет о компаниях CNBG и Sinovac Biotech. Представитель Sinovac заявил, что компания способна производить до 300 миллионов вакцин в год, в настоящий момент их вакцина проходит третью фазу клинических испытаний в Бразилии и Индонезии. Одобрение о проведении завершающей фазы испытаний было получено и от двух других стран.

CNBG — биотехнологическая корпорация государственной компании Sinopharm, вакцина которой также проходит третью фазу клинических испытаний во многих странах, включая ОАЭ, Перу, Аргентину, Марокко. Вице-президент CNBG Чжан Юньтао сообщил, что компания тесно взаимодействует с ВОЗ и присоединилась к инициированному ВОЗ международному клиническому исследованию «Солидарность» с целью поиска лечения COVID-19. Планируется, что компания будет производить от 200 до 300 миллионов вакцин в год, однако у нее есть план по расширению производства до 1 миллиарда вакцин ежегодно.

Лю Цзинчжэнь, председатель Sinopharm, ранее выразил надежду на то, что вакцина поступит на рынок к концу декабря по цене менее 1000 юаней за две дозы.