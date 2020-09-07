Отметим, что шемахинская команда потерпела два тяжелых поражения в двух предыдущих турах. Но в игре с лидером Рахман Гулиев оказал достойное сопротивление Нахчывану. Игра завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

До последнего тура на счету Губы и Нахчывана, деливших 1-2-е места, было равное количество очков. Однако в 34-м туре команда Джавида Гурбанова (Нахчыван) в напряженном матче с Шемахой потеряла важные 2 очка.

Минимальная победа (1:0) над Лянкяраном позволила команде Руфата Нифталиева (Губа) укрепить свое лидерство. Таким образом, губинские «тигры» опережают своего ближайшего преследователя в лице Нахчывана на 2 очка.

Неудачником последних туров без преувеличения является Газах. На этот раз команда Вахида Эфендиева, которая в последний раз побеждала 26 августа, потеряла очки в игре с одним из аутсайдеров – Гахом. Итоговый счет матча – 1:1.

Идущая на третьем месте команда Шеки под руководством Айхана Алиева в рамках 34-го тура одержала победу. Шекинские «ханы» взяли верх над Бейлаганом (3:1). Команда Турала Гасанова Карабах, в свою очередь, зафиксировала крупную победу над Мингячевиром (4:0).

Самую крупную победу тура записала на свой счет Гянджа. Поэты под управлением Сулеймана Гулузаде нанесли тяжелое поражение Нефтчале (5:0).

До конца чемпионата осталось 4 тура.

Все игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.

Наряду с этим всю информацию о Первой лиге FIFA20 можно получить на сайте fifa.gla.az, специально созданном Gaming League Azerbaijan.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.