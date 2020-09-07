Премьер Чехии посоветовал ВОЗ «молчать» в вопросах COVID-19

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от рекомендаций по коронавирусу, поскольку в свое время она и масками не советовала пользоваться, и о пандемии узнала позже всех, пишет РИА Новости.

Ранее чешское отделение ВОЗ обратило внимание на значительный рост количества заболеваний коронавирусом в Чехии в последнее время и в связи с этим высказало ряд рекомендаций.

"Это та самая ВОЗ, которая не рекомендовала маски и вообще не знала, что наступила пандемия. Я считаю, что она должна молчать", - написал Бабиш в Twitter.

Глава чешского минздрава Адам Войтех поддержал премьера, заявив, что критика ВОЗ направлена не по адресу и что власти республики вполне справляются с ситуацией.

За последние сутки в Чехии зарегистрировано 563 новых больных COVID-19, что меньше показателей минувшей недели. На данный момент в стране больны 8 424 человека, из которых 214 находятся в больницах, в том числе 54 - в тяжелом состоянии.