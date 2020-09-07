Не доллар: названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, пишет РИА Новости.
"Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", — говорит специалист.
При этом, учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.