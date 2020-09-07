Не доллар: названа лучшая валюта для сбережений

"Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", — говорит специалист.

При этом, учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.