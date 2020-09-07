Ранее наследники выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова обратились в Агентство интеллектуальной собственности и сообщили, что музыку его произведения «Kor ərəbin mahnısı» (“Песня слепого араба") присвоили проживающие в Бельгии Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин, включив ее в музыкальный альбом «Karin» под названием «Houcher». Наследники композитора просили восстановить нарушенные авторские права и принять меры в отношении нарушителей прав.

Директор бельгийской компании Muziekpublique Петер Ван Ромбаэй и координатор компании Кенза Исмаили принесли извинения от имени компании за нарушение авторских прав к музыке азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Агентства интеллектуальной собственности.

Представители бельгийской компании заявили, что они не знали, что композиция «Houcher» не является фольклорной музыкой, в противном случае она была бы включена в альбом с разрешения наследников автора.

В компании заявили, что понимают возмущение наследников Фикрета Амирова и готовы исправить ошибку.

Композиция будет удалена из альбома «Karin» во время его очередного выпуска, а компания распространит коммюнике, в котором будет указано, что данная мелодия не принадлежит Вардану Ованисяну и Эмре Гюльтекин и произведение с оригинальным названием - «Kor ərəbin mahnısı» написано Фикретом Амировым. Также компания готова удалить песню «Houcher» со всех медиаплатформ.