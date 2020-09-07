Сбой в работе Google

Пользователи Google и Google Drive в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 19:01 по бакинскому времени. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.

Около 70% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 29% - с поиском. Кроме того, 90% пользователей Google Drive жалуются на проблемы с работой приложения, 8% - на синхронизацию файлов и чуть меньше 1% на проблемы со входом.