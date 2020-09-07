Азербайджан против Кипра: удастся ли выправить ситуацию?

Судить встречу будет бригада арбитров из Словакии во главе с Филипом Гловой.

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Никосии состоится матч 2-го тура Лиги наций между сборными Кипра и Азербайджана.

Сборная Азербайджана проиграла в 1-м туре Люксембургу со счетом 1:2. Играя в меньшинстве с 25-й минуты после удаления Махира Эмрели, подопечным Джанни Де Бьязи удалось в конце первого тайма воплотить в гол свою чуть ли не единственную атаку. Однако после перерыва автогол Антона Кривоцука и привезенный Адилем Нагиевым пенальти сделали счет 2:1 в пользу гостей.

В целом сборная Люксембурга и до 25-й минуты, и, разумеется, после владела инициативой и заслуженно победила.

Теперь национальной команде Азербайджана, как сказал вчера Де Бьязи, нужно выправлять ситуацию на Кипре, сборная которого в первом матче тоже проиграла – Черногории со счетом 0:2.