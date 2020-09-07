Чавушоглу: Афины не желают диалога с Анкарой

Греция занимает все более бескомпромиссную позицию в отношении Анкары, отвергая любые инициативы турецкой стороны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Афины демонстрируют нежелание к диалогу с Турцией и по ситуации в Восточном Средиземноморье. «Если Афины уверены в своей позиции, то пожалуйте за стол переговоров. Пусть докажут свою правоту на глазах у всей мировой общественности. Тезисы Турции также готовы», - сказал глава турецкой дипломатии, сообщает Anadolu.

Чавушоглу отметил, что от позиции Греции по Восточному Средиземноморью устали даже в ЕС.