Суперъяхта Абрамовича прибыла к берегам Турции фото
Жители популярного турецкого курорта Бодрум заметили у берегов шестиэтажную суперъяхту Eclipse российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает Anadolu.
Самого Абрамовича, как отмечает агентство, пока нет на яхте, однако известно, что в скором времени он прилетит в провинцию Мугла и отправится в морское путешествие.
Длина яхты Eclipse («Затмение») составляет 164 метра, ее ширина — 22 метра. Стоимость оценивается в 340 миллионов евро. Судно оборудовано бассейнами, люксовыми каютами, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Eclipse охраняется и сопровождается скоростными катерами.
Роман Абрамович — российский предприниматель, владеет футбольным клубом «Челси». Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает десятое место.