Илон Маск потерял за день почти $12 миллиардов
Основатель Tesla Илон Маск за один день потерял $11,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, который отражает изменения состояний миллиардеров в реальном времени.
В результате Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 млрд.
Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. Акции производителя электромобилей подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов. Решение было принято, несмотря на то, что Tesla выполнила последний критерий для попадания в индекс, показав прибыль на протяжении четырех кварталов подряд.
Ко всему прочему, компания General Motors сегодня сделала заявление о покупке $2 млрд в уставном капитале конкурента Tesla — стартапа по производству электрических грузовиков Nikola. В итоге в ходе премаркета 8 сентября акции стартапа подорожали на 34%, а акции General Motors — на 8%.