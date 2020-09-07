Илон Маск потерял за день почти $12 миллиардов

Основатель Tesla Илон Маск за один день потерял $11,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, который отражает изменения состояний миллиардеров в реальном времени.

В результате Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 млрд.