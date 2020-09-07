МВФ: мировая экономика медленно оживает

Мировая экономика начинает постепенно восстанавливаться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее.

"С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", - сказала Георгиева.

"Ряд развитых экономик чувствует себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% – это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", – цитирует главу МВФ РИА Новости.

Георгиева пояснила, что такого эффекта удалось достичь благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств.

"Только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ, стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период – поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ", - указала она.