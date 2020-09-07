Британия из-за ошибки лишилась миллиардов долларов

Правительство Великобритании лишилось до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов) по ошибке или в результате мошенничества в рамках программы по субсидированию зарплат. Об этом пишет BBC News со ссылкой на Управление по налогам и таможенным пошлинам страны (HMRC).

Эти выплаты произведены в рамках правительственной программы по выдаче зарплаты многим миллионам людей, которые с марта были отправлены в Соединенном Королевстве в отпуска из-за пандемии. В соответствии с ней британцам выплачивается 80% оклада - максимально до £2,5 тыс. (почти $3,3 тыс.). Общие бюджетные расходы государства в этой сфере на данный момент составили £35,4 млрд ($46,6 млрд).

«Мы не будем искать работодателей, которые допустили ошибки при составлении заявки, но ожидаем, что они добровольно вернут лишнее, а мы сосредоточимся на борьбе с мошенничеством», — заявил глава HMRC Джеймс Харра. На горячую линию ведомства поступило более восьми тысяч звонков, всего рассматривается 27 тысяч дел в связи с подозрительными выплатами.

В Управлении также призывают сотрудников, которые подозревают своих работодателей в махинациях, сообщить об этом.

По словам главы ведомства, HMRC письменно проинформирует об этом работодателей, чтобы дать им возможность исправить ошибочные заявки и вернуть неверно выплаченные им средства.