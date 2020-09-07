До сотни сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко направились в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передает РИА Новости.

Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. Они скандируют лозунги в поддержку единства Беларуси и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.