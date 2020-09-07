ОМОН зачищает центр Минска от протестующих обновлено 21:40

До сотни сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко направились в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передает РИА Новости.

Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. Они скандируют лозунги в поддержку единства Беларуси и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.

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В столице Беларуси Минске ОМОН начал задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем к площади Независимости, передает ТАСС.

Бойцы ОМОН разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытались отбивать у правоохранителей задерживаемых.

Силовики не подпускают представителей прессы к месту задержаний. Задержаны уже несколько десятков человек, как мужчин, так и женщин.

Отметим, что в центре Минска проходит акция протеста в поддержку Марии Колесниковой, которая, по сообщениям штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, была задержана на белорусско-украинской границе.

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