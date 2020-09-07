«Суверенная 01»: как кубинские ученые разрабатывают свою вакцину от коронавируса

Отмечается, что недавно на Кубе начались испытания на людях кубинской вакцины «Soberana 01» («Суверенная 01»). Это первая вакцина в Латинской Америке и в целом в так называемых развивающихся странах, которая перешла ко второй фазе тестирования.

Куба стала первой в мире страной, победившей полиомиелит. Другим достижением медиков стала разработка вакцины против гепатита В. Теперь там ускоренными темпами идет работа над вакциной от COVID-19, пишет ИноСМИ.

В Латинской Америке существует еще 12 вакцин собственной разработки, но все они, за исключением кубинской, находятся на этапе доклинических испытаний.

Работа над вакциной уверенно движется вперед. Клинические испытания начались 24 августа, руководят проектом Институт Финлай, кубинский государственный научный центр. В исследовании примут участие 676 человек в возрасте от 19 до 80 лет. Предполагается, что результаты будут известны к 1 февраля. В случае, если всё пройдет успешно, то в первом квартале 2021 года у Кубы будет собственная вакцина от коронавируса, доступная для населения.

«То, на что обычно уходят годы, заняло у нас три месяца, — подчеркивает главный директор Финлай Винсенте Верес Бенкомо. — Результаты этапа фармацевтической разработки и доклинических испытаний обнадеживают: вакцина показала свою безопасность и эффективность».

Издание подчеркивает, что Куба опять оказалась в авангарде научно-медицинских достижений. Причиной этому послужил богатый опыт страны в профилактической медицине и массовой вакцинации, а также развитие биотехнологической отрасли, обладающей неоспоримым международным престижем.

За почти шесть месяцев пандемии на Кубе зарегистрировано чуть меньше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом и только 95 смертей. На Кубе один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире — 8 умерших на тысячу жителей (самый высокий в Перу — 871).

До начала пандемии 30 тысяч кубинских медицинских работников трудились в 61 стране мира. В этом году к ним присоединилось еще 46 команд, чтобы помогать в борьбе с COVID-19.