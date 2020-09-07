Вслед за нефтью обвалился и российский рынок акций

Российский рынок акций завершил торги снижением вслед за обвалом нефти и негативом с мировых фондовых площадок.

ТАСС сообщает, что индекс Мосбиржи просел на 1,48% - до 2888,79 пункта, индекс РТС - на 2,38%, до 1189,47 пункта.

Давление на рисковые активы оказывает высокая геополитическая напряженность, в частности, между США и Китаем. Это также отражается на валютах развивающихся стран. На этом фоне доллар вырос на 0,66% - до 76,2606 руб., евро - на 0,4%, до 89,9253 руб.

Нефть продолжила дешеветь на сигналах о том, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым. На вечер вторника Brent торговалась на отметке $39,77 за баррель.