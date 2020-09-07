Трудно поверить самим себе. Но этой стройной, энергичной, никогда не унывающей женщине исполнилось 70 лет. Впрочем, разве возраст имеет значение, если наша Нателла ханум, как и 8 лет назад, когда она пришла в haqqin.az , работает так неутомимо, что молодежь за ней не поспевает, если все такой же ясный ум, отменная память, умение радоваться успехам и жизни. Она еще находит силы и время для превосходного описания царской архитектуры Баку в своих блистательных прогулках по улочкам старого города.

С первого дня появления в редакции Нателла Рустамова вошла в почетную плеяду корифеев азербайджанской журналистики советской поры, получивших второе признание на страницах одного из немногих русскоязычных аналитических порталов Третьей республики. Эмиль Агаев, Расим Агаев, Лев Аскеров, Чапай Султанов, Мамед Эфендиев, Рауф Керимли… В своих уединенных беседах за чашкой чая лучшие имена азербайджанской советской журналистики вспоминали об эпохальных изданиях – «Литературке», «Бакрабочем», «Известиях», «Труде»… Увлеченные политическими баталиями и страстью идейной борьбы в соцсетях юные мастера пера с удивлением и изумлением наблюдали за уходящей славной первосортной советской журналистикой, оттачивающей каждую выраженную художественным слогом яркую мысль. Ведь новый век обязал журналистов следовать новому порядку: скорость опережает качество. В эпоху литературной журналистики тоже можно было опоздать, но в типографию. А сейчас секунды, если не доли секунд могут решить судьбу издания. Скорость притупляет эстетические чувства журналиста, убивает перфекционизм литератора. Но таковы беспощадные правила нового времени. Отныне корреспонденция может быть выражена в быстрой бегущей строке, рассказывающей читателю о последних жарких событиях. На красоту нет времени. Но не для haqqin.az. Мы все же находим время и силы для живописного повествования в наших корреспонденциях, очерках, аналитике и комментариях. И в этом велика заслуга нашей Нателлы Рустамовой!

Ворвавшись в коллектив «хаггына», как часто называют наш сайт на советских просторах, Нателла Рустамова заняла свою, особую, свойственную ей нишу литературного редактора. Член Союза журналистов СССР Н.Рустамова около полувека в журналистике. В наш уподобившийся мрачному средневековью век, охваченный глобальными войнами, мировыми катаклизмами и перманентными пертурбациями и кризисами столько не живут. Это не безопасная и тихая советская гавань. Однако Рустамова прошла и через все тернии, если это можно так назвать, советской журналистики – газета «Вышка», затем «Бакрабочий» и даже возрожденная из пепла «Коммуниста» парламентская газета «Азербайджан»…

С 2012 года Н.Рустамова денно и нощно творит в haqqin.az, искренне надеясь, что именно с нашей платформы уйдет на заслуженную пенсию. Не дождетесь! Заслуженный отдых и покой не о журналистах. Не надейтесь, уважаемая Рустамова, мы вас никуда не отпустим.