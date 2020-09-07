ФСБ пришла с обысками в российский Минэнерго: задержан замминистра

По данным издания, силовики проводят следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Источник Интерфакса в правоохранительных органах подтвердил информацию об обысках.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ провели обыски и другие следственные действия в кабинетах ряда чиновников Министерства энергетики, в том числе у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Позже Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что после допроса замминистра Анатолий Тихонов был задержан.

Следственную группу, по данным «Коммерсанта», возглавляет следователь по особо важным делам Максим Бакуна, который до этого вел дело крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. Обыски прошли у нескольких чиновников, в том числе у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Игоря Кожуховского.

Следователи считают, что хищения в Минэнерго происходили при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. На финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) было выделено 968 млн руб., работы были поручены ФГБУ РЭА. По версии следователей, часть этих средств была похищена.