Человечеству предрекли новую опасную пандемию

Эксперты ООН прогнозируют глобальную пандемию ожирения в связи с тем, что многие люди теряют доступ к здоровой и полезной пище, сообщает Bloomberg.

По прогнозам ООН, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение. За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности фастфуд.

Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам.

В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.

Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.