Трамп: Во что бы то ни стало мы должны победить

Во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном главу Белого дома спросили, готов ли он потратить личные средства на кампанию. "Если потребуется, я буду их тратить, - ответил американский президент. - Во что бы то ни стало мы должны победить", передает ТАСС.

"За последние два месяца мы собрали гораздо больше денег, чем в прошлый раз (в 2016 году), думаю, вдвое или втрое. Но если нам понадобится что-то еще, я лично вложусь, как сделал это в прошлый раз во время праймериз", - отметил Трамп, назвав грядущие выборы "самыми важными в истории страны".

По данным Bloomberg, американский лидер рассматривает возможность потратить до $100 млн своих личных средств на кампанию по переизбранию. В 2016 году республиканец потратил $66 млн на свою избирательную кампанию.

Избирательный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии уже потратили более $800 млн на кампанию по переизбранию Трампа.