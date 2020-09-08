Исследовательская компания Black Knight сообщила, что во втором квартале американские финансовые компании выдали ипотечные займы на общую сумму $1,1 трлн, это стало рекордом с 2000 года, когда компания начала вести такие подсчеты, передает Коммерсант.

Кроме того, по данным Black Knight, во втором квартале объем кредитования для рефинансирования ипотеки вырос на 60% по сравнению с первым кварталом текущего года и на 200% — по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Президент Black Knight по анализу данных Бен Грабоске объяснил такую ситуацию рекордно низкими учетными ставками рефинансирования в США, что позволило финансовым компаниям использовать дешевые заемные средства для выдачи новых ипотечных займов и рефинансирования уже выданных ранее.

Особенно актуальным рефинансирование ипотеки стало для людей, которые в условиях ограничительных и карантинных мер из-за пандемии коронавируса потеряли работу или существенную часть доходов.