Серийный убийца-пожизненник сбежал из тюрьмы в третий раз

Полиция Италии разыскивает убийцу – 60-летнего Джузеппе Мастини, который сбежал из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения. Об этом заявили на сайте профсоюза Polizia Equilibrio e Sicurezza.

Мастини получил временное однодневное освобождение из тюрьмы строгого режима на Сардинии и должен был вернуться 6 сентября, однако в назначенное время не появился, говорится в сообщении.