Серийный убийца-пожизненник сбежал из тюрьмы в третий раз
Полиция Италии разыскивает убийцу – 60-летнего Джузеппе Мастини, который сбежал из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения. Об этом заявили на сайте профсоюза Polizia Equilibrio e Sicurezza.
Мастини получил временное однодневное освобождение из тюрьмы строгого режима на Сардинии и должен был вернуться 6 сентября, однако в назначенное время не появился, говорится в сообщении.
По информации полиции, убийца-рецидивист терроризировал столицу Италии Рим в 1970-х и 1980-х годах, совершив ряд преступлений, включая убийства, похищения людей и кражи со взломом, пишет украинское издание Gordon.
Впервые Мастини сбежал из тюрьмы в 1987 году, точно так же воспользовавшись временным освобождением из тюрьмы. Два года находился в розыске, за это время совершил ограбление, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку. Его поймали и отправили в заключение. В июне 2017 года преступник снова сбежал из тюрьмы на севере Италии, используя тот же метод.
Побег Мастини стал причиной для споров в Италии по поводу пересмотра норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений.