США посоветовали Германии пересмотреть свои отношения с Россией

Берлину пора задуматься о своих отношениях с Москвой. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter.

«Многие европейские лидеры уже сказали об этом в последние дни: пришло время, когда Германия должна пересмотреть сотрудничество по строительству газопровода «Северный поток-2» с Москвой», — считает она.

Президент США Дональд Трамп 7 сентября также заявил, что поддержал бы остановку строительства газопровода. По его словам, причиной такого решения стала ситуация с Алексеем Навальным.