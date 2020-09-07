Став президентом, Трамп потерял $1 миллиард

Трамп потерял почти 20% своего капитала, который при составлении рейтинга был оценен в $2,5 млрд. Главная причина — коронавирус. Основной актив Трампа — это недвижимость, а стоимость офисных зданий и отелей обрушилась из-за низкого спроса. С тех пор, как Трамп стал президентом США, его состояние сократилось примерно на $1 млрд — в рейтинге богатейших американцев 2016 года его капитал был оценен в $3,7 млрд.

Самое большое падение стоимости за год показал гольф-клуб Трампа National Doral в Майами — на $114 млн. Сейчас он стоит лишь $28 млн. Одно из любимых полей для гольфа Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде — единственный из принадлежащих ему гольф-клубов, который с прошлого сентября подорожал на $10 млн. Существенно подешевела также недвижимость в Нью-Йорке, входящая в портфель президента США.