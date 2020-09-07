Обвал на биржах США

На закрытии нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ снижается на 4,11 процента, до 10847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов, передает РИА Новости.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow снизился на 2,25 процента, до 27500,69 пункта.

Акции Apple упали на 6,73 процента, до 112,82 доллара. Microsoft просела на 5,41 процента, до 202,66 доллара. Акции Facebook - на 4,09 процента, до 271,16 доллара. Акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США. Еще 1 сентября акции стоили на треть дороже - более 498 долларов за акцию.